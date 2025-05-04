Ерохин о «Зените»: «Только победа во всех 4 турах может приблизить к чемпионству. Каждый из нас верит, что шансы остаются»

Александр Ерохин оценил шансы «Зенита» на чемпионство в Мир РПЛ.

«Хочется выигрывать в отдельных турнирах и в целом в каждом матче. Кубок — немного другое, другая философия. В одном-двух матчах определяется, кто проходит дальше. Так на первый план выходят характер, борьба.

Каждый из нас верит, что шансы на чемпионство остаются. Есть еще четыре игры, но ситуация непростая — все понимают, что нужно приложить максимум усилий. Только победа во всех четырех турах может приблизить нас к чемпионству», — сказал футболист «Зенита».

«Краснодар» выиграл 7 из 8 последних матчей в РПЛ и идет первым. У «Зенита» на 7 очков меньше и игра в запасе