Ерохин о «Зените»: «Только победа во всех 4 турах может приблизить к чемпионству. Каждый из нас верит, что шансы остаются»
Александр Ерохин оценил шансы «Зенита» на чемпионство в Мир РПЛ.
«Хочется выигрывать в отдельных турнирах и в целом в каждом матче. Кубок — немного другое, другая философия. В одном-двух матчах определяется, кто проходит дальше. Так на первый план выходят характер, борьба.
Каждый из нас верит, что шансы на чемпионство остаются. Есть еще четыре игры, но ситуация непростая — все понимают, что нужно приложить максимум усилий. Только победа во всех четырех турах может приблизить нас к чемпионству», — сказал футболист «Зенита».
«Краснодар» выиграл 7 из 8 последних матчей в РПЛ и идет первым. У «Зенита» на 7 очков меньше и игра в запасе
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости