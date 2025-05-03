«Реал» заинтересован в уходе Алабы из-за высокой зарплаты защитника. Ему платят 22,5 млн евро в год до налогов
«Реал» может расстаться с Давидом Алабой.
Действующий контракт 32-летнего центрального защитника и клуба рассчитан до июня 2026 года.
По информации The Athletic, у «Реала» были сомнения относительно будущего Алабы еще до его последней операции на колене. Защитник получил разрыв внутреннего мениска левого колена.
Клуб заинтересован в уходе австрийца, особенно учитывая его высокую зарплату. По данным Capology, Алаба получает 22,5 млн евро в год до налогов (10,8 млн после уплаты налогов).
В этом сезоне Давид Алаба провел 7 матчей в Ла Лиге. Есть статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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