«Реал» заинтересован в уходе Алабы из-за высокой зарплаты защитника. Ему платят 22,5 млн евро в год до налогов

«Реал» может расстаться с Давидом Алабой.

Действующий контракт 32-летнего центрального защитника и клуба рассчитан до июня 2026 года.

По информации The Athletic, у «Реала » были сомнения относительно будущего Алабы еще до его последней операции на колене. Защитник получил разрыв внутреннего мениска левого колена.

Клуб заинтересован в уходе австрийца, особенно учитывая его высокую зарплату. По данным Capology, Алаба получает 22,5 млн евро в год до налогов (10,8 млн после уплаты налогов).

В этом сезоне Давид Алаба провел 7 матчей в Ла Лиге . Есть статистику можно изучить здесь .