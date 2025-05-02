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Аморим про «МЮ» в АПЛ: «Чем мы выше будем, тем больше денег заработаем, это важно. А еще нужно бороться за свою честь»

Рубен Аморим хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» финишировал в АПЛ как можно выше.

«Мы должны показать важность каждого матча за «МЮ». Чем мы выше будем, тем больше денег заработаем. Это важно. А еще нужно бороться за свою честь.

Да, мы уже ни на что не претендуем. У нас есть ответный матч [в Лиге Европы] – крайне важный. Мы знаем об этом, однако нужно биться в каждой игре», – сказал главный тренер «МЮ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
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