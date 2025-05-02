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  • Слот об АПЛ: «У 14-й и 16-й команд денег больше, чем у чемпиона Нидерландов. Неудивительно, что английские клубы доходят до финалов еврокубков, с финансовой точки зрения они на другом уровне»
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Слот об АПЛ: «У 14-й и 16-й команд денег больше, чем у чемпиона Нидерландов. Неудивительно, что английские клубы доходят до финалов еврокубков, с финансовой точки зрения они на другом уровне»

Арне Слот высказался о финансовом преимуществе АПЛ над остальными лигами.

«МЮ» обыграл «Атлетик» (3:0) в первом полуфинале Лиги Европы, «Тоттенхэм» в параллельном матче одолел «Буде-Глимт» (3:1). Обе команда занимают 14-е и 16-е места в АПЛ соответственно.

«Команды, занимающие 14-е и 16-е места в Премьер-лиге, располагают куда большими финансовыми ресурсами, чем, к примеру, чемпион Нидерландов. Так что не стоит удивляться, что у клубов Премьер-лиги – а их много – денег гораздо больше, чем у остальных в мире, за исключением разве что «ПСЖ», «Барселоны», «Реала» и еще пары команд.

Неудивительно, что английские клубы доходят до финалов еврокубков, особенно в Лиге Европы и Лиге конференций, ведь с финансовой точки зрения они находятся на другом уровне по сравнению с другими. В Лиге чемпионов конкуренция более сбалансированная, так что выход «Арсенала» в полуфинал – это большое достижение.

Это говорит о том, сколько денег в этой лиге и насколько она сильна – но мы и так это знали. Этот сезон только подтвердил, что Премьер-лига – это, безусловно, самая конкурентная лига в мире. В мире не так много чемпионатов, где команды, занимающие 15-е, 16-е, 17-е места – а сейчас это по случайности «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», хотя обычно они там не бывают – имеют в составе игроков, которые могли бы играть за команды, находящиеся на первом, втором или третьем месте. Такого не встретишь ни в одной другой лиге», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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