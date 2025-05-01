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  • «В «Ливерпуле» с 12 лет ходят в тренажерку, а у нас верят в мифы – что осевая нагрузка вредит при скачке роста, например. В России отсутствует силовая подготовка». Тренер по физподготовке «Акрона» об академиях
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«В «Ливерпуле» с 12 лет ходят в тренажерку, а у нас верят в мифы – что осевая нагрузка вредит при скачке роста, например. В России отсутствует силовая подготовка». Тренер по физподготовке «Акрона» об академиях

Тренер по физподготовке «Акрона» заявил о недостатке силовых тренировок в России.

Сергей Шергин считает, что в российских академиях недостаточно уделяют внимания силовым качествам футболистов.

– На мой взгляд, в России отсутствует силовая подготовка в футболе. Вообще. 

– Что имеете в виду? 

– Что такое сила? Это способность человека преодолевать внешнее сопротивление. Она лежит в основе любого физического качества – ловкости, координации, скорости. Если не будет силы в корпусе, ногах, руках, плечах, ты не побежишь быстро. 

Современный футболист – выдающийся и максимально подготовленный атлет.

У нас же, когда тренер в детско-юношеском футболе слышит слова «тренажерный зал», думает, что ребенка посадят под штангу. Просыпаются мифы: например, что осевая нагрузка вредит во время скачка роста. Все свято в это верят. Но тут есть два ключевых момента. 

Первый: силовая работа провоцирует выработку самых важных гормонов – тестестерона и соматропина (он же гормон роста), которые важны для развития ребенка не только как футболиста, а как человека.

Второе: силовая работа подразумевает не только штанги и гантели. Это и подтягивания, отжимания, поднятие корпуса – для вертикальной и горизонтальной стабилизации. Может использоваться минимальное оборудование – резинки, нестабильные полусферы, медболы. 

Понятно, что в 12 лет идет акцент на проявление собственных силовых качеств, на правильной технике выполнения, обучении навыкам базовых движений. С минимальным оборудованием. После 17 лет – целенаправленная работа со штангой, к которой вы планомерно шли годами.

Если силовая работа выстроена грамотно и четко контролируется, она безопасна.

К сожалению, в России я бы назвал дефицитной позицию тренера по физподготовке [в академиях] – их не так много. Хороших тренеров – вообще единицы. А что касается специалистов по силовой подготовке – ну их практически нет. 

Пальцев одной руки хватит, чтобы всех перечислить.

– Как в Европе с силовой подготовкой в академиях?

– Доводилось бывать на стажировках в «Аталанте», «Боруссии» Менхенгладбах, общался с тренером по физподготовке «Ливерпуля». Главное что удивило, например, в Италии: там в академии работает 14 тренеров по физподготовке! По два на возраст – как в профессиональных клубах. 

С академии на каждого игрока заводится карточка, где хранится вся информации по физической подготовке. Сколько прибавил мышечно, как менялся процент жировой, вес, уровень максимального потребления кислорода во всех тестах. 

Сейчас я тоже к этому пришел – завел такую же карточку на ребят, с кем работаю.

В «Ливерпуле» с 12 лет детей смело заводят в зал – для обучения навыкам базовых движений. Если бы обычное приседание – я даже не говорю про приседание со штангой – было таким элементарным и легкокоординационным, наверное, любой бы справился и сразу сел правильно. Но если попросим ребенка убрать руки за голову, раскрыть локти и просто присесть, то большинство упадет.

Это современная данность, — рассказал тренер по физподготовке «Акрона» Сергей Шергин в интервью Спортс’‘.

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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