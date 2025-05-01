Агбонлахор о Ямале против «Интера»: «Дети, видевшие эту игру, захотят быть как Ламин, а не Винисиус или Мбаппе»

Габриэль Агбонлахор считает, что дети захотят подражать Ламину Ямалю.

Первый полуфинальный матч между «Барселоной» и «Интером » завершился со счетом 3:3. 17-летний вингер каталонцев забил гол на 24-й минуте игры.

«Честно говоря, это был такой матч, в котором ребенок, наблюдающий за игрой, хотел бы быть как Ламин Ямаль .

Вы не хотите быть как Винисиус Жуниор . Вы не хотите быть как Мбаппе . Вы хотите быть как Ламин Ямаль», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в эфире talkSPORT.

«Mamma Mia». Матч «Барсы» и «Интера» в обложках испанских и итальянских газет