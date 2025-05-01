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Агбонлахор о Ямале против «Интера»: «Дети, видевшие эту игру, захотят быть как Ламин, а не Винисиус или Мбаппе»

Габриэль Агбонлахор считает, что дети захотят подражать Ламину Ямалю.

Первый полуфинальный матч между «Барселоной» и «Интером» завершился со счетом 3:3. 17-летний вингер каталонцев забил гол на 24-й минуте игры.

«Честно говоря, это был такой матч, в котором ребенок, наблюдающий за игрой, хотел бы быть как Ламин Ямаль.

Вы не хотите быть как Винисиус Жуниор. Вы не хотите быть как Мбаппе. Вы хотите быть как Ламин Ямаль», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в эфире talkSPORT.

«Mamma Mia». Матч «Барсы» и «Интера» в обложках испанских и итальянских газет

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoГабриэль Агбонлахор
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoИнтер
logoВинисиус Жуниор
logoЛига чемпионов УЕФА
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