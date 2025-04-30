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Советник Лапорты о «деле Негрейры»: «Большинство президентов комитета судей были сосьос «Реала». Иногда тот, кто жалуется больше всех, должен жаловаться меньше остальных»

Советник главы «Барсы» заявил, что «Реал» не должен говорить о «деле Негрейры».

Напомним, «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«В течение двух лет большинство медиа только и говорили о «деле Негрейры». Каждый раз, когда «Барса» добивалась успеха, всплывало одно и то же: что клуб выигрывал титулы благодаря помощи [судей], а не благодаря своему футболу.

Но иногда тот, кто жалуется больше всех, – на самом деле тот, кто должен жаловаться меньше остальных. Большинство президентов CTA были сосьос (членами клуба – Спортс’‘) «Мадрида», – заявил в эфире Radioestadio Noche Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

Экс-глава «Барсы» Гаспар: «В истории «Реала» был не один Негрейра, а сотни. Для них хорошо, что дело не закрывают и тянут годами. Они знают, что никаких подкупов не было»

«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций

Заговор судей против «Реала»: миф или…

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Onda Cero
Энрик Масип
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoРеал Мадрид
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