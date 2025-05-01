Роналду говорил сам с собой и жестикулировал, в одиночестве стоя на поле после вылета «Аль-Насра» из ЛЧ Азии

Криштиану Роналду разговаривал сам с собой после вылета «Аль-Насра» из ЛЧ Азии.

Клуб из Саудовской Аравии проиграл «Кавасаки Фронтале » (2:3) в полуфинале турнира. Португалец не отметился результативными действиями. В последние секунды встречи форвард упустил голевой шанс, не сумев реализовать удар, находясь под давлением.

Позднее в сети завирусился видеоролик, на котором Роналду запечатлен в центральном круге по окончании матча. Оставшись в одиночестве, португалец активно жестикулировал руками, пожимал плечами, вероятно, разговаривая сам с собой. Кроме того, в какой-то момент он поднял ногу, а также положил руки на бедра и посмотрел в небо.

«Аль-Наср» занимает 3-е месте в саудовской лиге и выбыл из Кубка страны. Таким образом, вылет из ЛЧ означает, что клуб скорее всего, закончит сезон без титулов. Роналду завоевал лишь один трофей с момента прибытия в Саудовскую Аравию в декабре 2022 года.

Роналду после вылета «Аль-Насра» из ЛЧ Азии: «Иногда мечтам приходится ждать. Спасибо всем, кто в нас верил»