Роналду говорил сам с собой и жестикулировал, в одиночестве стоя на поле после вылета «Аль-Насра» из ЛЧ Азии
Клуб из Саудовской Аравии проиграл «Кавасаки Фронтале» (2:3) в полуфинале турнира. Португалец не отметился результативными действиями. В последние секунды встречи форвард упустил голевой шанс, не сумев реализовать удар, находясь под давлением.
Позднее в сети завирусился видеоролик, на котором Роналду запечатлен в центральном круге по окончании матча. Оставшись в одиночестве, португалец активно жестикулировал руками, пожимал плечами, вероятно, разговаривая сам с собой. Кроме того, в какой-то момент он поднял ногу, а также положил руки на бедра и посмотрел в небо.
«Аль-Наср» занимает 3-е месте в саудовской лиге и выбыл из Кубка страны. Таким образом, вылет из ЛЧ означает, что клуб скорее всего, закончит сезон без титулов. Роналду завоевал лишь один трофей с момента прибытия в Саудовскую Аравию в декабре 2022 года.
Роналду после вылета «Аль-Насра» из ЛЧ Азии: «Иногда мечтам приходится ждать. Спасибо всем, кто в нас верил»
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