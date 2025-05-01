«Динамо» при Личке набрало 103 очка в 56 матчах – больше только у «Зенита» и «Краснодара». Бело-голубые первые по голам – 107
«Динамо» при Марцеле Личке стало третьим по очкам в Мир РПЛ.
Ранее московский клуб объявил об отставке Марцела Лички. Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.
Бело-голубые набрали 103 очка за время работы Лички. Это третий результат в лиге и больше, чем у «Спартака», ЦСКА и «Локомотива». Впереди по количеству очков лишь «Зенит» и «Краснодар».
По забитым голам при Личке «Динамо» было лучшим клубом РПЛ. Команда забила 107 голов в 56 матчах.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Opta Sports
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