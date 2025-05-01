«Динамо» при Личке набрало 103 очка в 56 матчах – больше только у «Зенита» и «Краснодара». Бело-голубые первые по голам – 107

«Динамо» при Марцеле Личке стало третьим по очкам в Мир РПЛ.

Ранее московский клуб объявил об отставке Марцела Лички . Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.

Бело-голубые набрали 103 очка за время работы Лички. Это третий результат в лиге и больше, чем у «Спартака », ЦСКА и «Локомотива ». Впереди по количеству очков лишь «Зенит » и «Краснодар ».

По забитым голам при Личке «Динамо » было лучшим клубом РПЛ . Команда забила 107 голов в 56 матчах.