Тюкавин о нырках Соболева: «Все смеются над этим. Выглядит смешно. Не знаю, почему он так делает»
Константин Тюкавин сказал, что нырки Александра Соболева смешат людей.
«Я думаю, не только мы [футболисты], а все смеются над этим. Это выглядит не то что некрасиво, а просто смешно. Все люди понимают, что там не было фола, что не было никакого пенальти.
Ну, я не знаю, почему он так делает. Видимо, у Саши такой стиль игры.
А вообще, я ему желаю побольше забивать за «Зенит» и стать там игроком основы», – сказал форвард «Динамо» Константин Тюкавин на «РБ Спорт. Подкаст».
Соболев о прозвище «дельфин»: «Мне хоть «морской кит», хоть «тюлень» – без разницы. Играл в «Крыльях» – выкладывали, что на мне больше всех фолят. Перешел в «Спартак» – начали писать, что ныряю»
Радимов о падениях Соболева: «Дельфин ныряет гораздо артистичнее и интереснее. А так падает, может, пингвин какой-нибудь»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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