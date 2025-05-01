Тюкавин о нырках Соболева: «Все смеются над этим. Выглядит смешно. Не знаю, почему он так делает»

Константин Тюкавин сказал, что нырки Александра Соболева смешат людей.

«Я думаю, не только мы [футболисты], а все смеются над этим. Это выглядит не то что некрасиво, а просто смешно. Все люди понимают, что там не было фола, что не было никакого пенальти.

Ну, я не знаю, почему он так делает. Видимо, у Саши такой стиль игры.

А вообще, я ему желаю побольше забивать за «Зенит » и стать там игроком основы», – сказал форвард «Динамо » Константин Тюкавин на «РБ Спорт. Подкаст».

Соболев о прозвище «дельфин»: «Мне хоть «морской кит», хоть «тюлень» – без разницы. Играл в «Крыльях» – выкладывали, что на мне больше всех фолят. Перешел в «Спартак» – начали писать, что ныряю»

Радимов о падениях Соболева: «Дельфин ныряет гораздо артистичнее и интереснее. А так падает, может, пингвин какой-нибудь»