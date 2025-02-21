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  • Соболев о прозвище «дельфин»: «Мне хоть «морской кит», хоть «тюлень» – без разницы. Играл в «Крыльях» – выкладывали, что на мне больше всех фолят. Перешел в «Спартак» – начали писать, что ныряю»
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Соболев о прозвище «дельфин»: «Мне хоть «морской кит», хоть «тюлень» – без разницы. Играл в «Крыльях» – выкладывали, что на мне больше всех фолят. Перешел в «Спартак» – начали писать, что ныряю»

Александр Соболев высказался о прозвище «дельфин».

– Шутки про дельфина – это твоя излюбленная фишка, правильно?

– Ну да, конечно. Нравится. В принципе, это никогда не было обидно, а сейчас это просто прозвище.

– Мне кажется, сейчас это уже не совсем соответствует реальности.

– Слушай, знаешь, как это началось? Когда я играл в «Крыльях Советов», выкладывали статистику, якобы на Соболеве больше всех фолят. Когда я перешел в «Спартак», все начали писать, что он ныряет. Вот и все. По щелчку все изменилось, и приклеилось.

– Какова реальность сейчас в «Зените»?

– Все так же, как было в «Спартаке» и «Крыльях». Одно и то же. Может быть, на это сейчас не обращают внимания. Но мне хоть «морской кит», хоть «тюлень», хоть «дельфин» – вообще без разницы. Реально. Я вообще к критике отношусь ровно, – заявил форвард «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Зенита»
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