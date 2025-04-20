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  • У Соболева 2 (1+1) очка в 19 матчах этой РПЛ. Форвард «Зенита» забил «Локомотиву» и ассистировал в игре с «Краснодаром»
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У Соболева 2 (1+1) очка в 19 матчах этой РПЛ. Форвард «Зенита» забил «Локомотиву» и ассистировал в игре с «Краснодаром»

Александр Соболев не отметился результативными действиями в матче с «Химками».

Нападающий вышел на замену на 71-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ вместо Андрея Мостового. «Зенит» победил со счетом 1:0.  

До матча с «Химками» Соболев набирал очки в двух матчах РПЛ подряд. Форвард петербуржцев забил гол в матче с «Локомотивом» (1:1), а также отдал результативный пас в игре с «Краснодаром» (4:1). 

Больше результативных действий в текущем чемпионате у Соболева нет. Игрок провел 19 матчей, включая одну в составе «Спартака». 

Его подробная статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoХимки
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