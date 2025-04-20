У Соболева 2 (1+1) очка в 19 матчах этой РПЛ. Форвард «Зенита» забил «Локомотиву» и ассистировал в игре с «Краснодаром»

Александр Соболев не отметился результативными действиями в матче с «Химками».

Нападающий вышел на замену на 71-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ вместо Андрея Мостового. «Зенит » победил со счетом 1:0.

До матча с «Химками» Соболев набирал очки в двух матчах РПЛ подряд. Форвард петербуржцев забил гол в матче с «Локомотивом» (1:1), а также отдал результативный пас в игре с «Краснодаром» (4:1).

Больше результативных действий в текущем чемпионате у Соболева нет. Игрок провел 19 матчей, включая одну в составе «Спартака».

Его подробная статистика – здесь .