У Соболева 2 (1+1) очка в 19 матчах этой РПЛ. Форвард «Зенита» забил «Локомотиву» и ассистировал в игре с «Краснодаром»
Александр Соболев не отметился результативными действиями в матче с «Химками».
Нападающий вышел на замену на 71-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ вместо Андрея Мостового. «Зенит» победил со счетом 1:0.
До матча с «Химками» Соболев набирал очки в двух матчах РПЛ подряд. Форвард петербуржцев забил гол в матче с «Локомотивом» (1:1), а также отдал результативный пас в игре с «Краснодаром» (4:1).
Больше результативных действий в текущем чемпионате у Соболева нет. Игрок провел 19 матчей, включая одну в составе «Спартака».
Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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