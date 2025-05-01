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Мхитарян, возможно, всю жизнь будет думать о незасчитанном голе «Барсе»: «Я оказался в офсайде на три сантиметра. «Интер» мог получить преимущество»

Генрих Мхитарян высказался о своем незасчитанном голе в ворота «Барселоны».

«Барселона» и «Интер» сыграли 3:3 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

На 75-й минуте игры гол футболиста был отменен из-за того, что носок бутсы хавбека «Интера» оказался в офсайде.

– Насколько часто будете думать о незасчитанном голе?

– Возможно, всю жизнь, потому что в этот момент матча мы могли заполучить преимущество. Я оказался в офсайде на три сантиметра.

Но мы продолжаем держать голову высоко. Мы надеемся хорошо выступить в ответном матче и добыть положительный результат, – сказал полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян.

Лишь носок Мхитаряна в офcайде! «Барсу» от 3:4 спасли сантиметры

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Internews.it
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