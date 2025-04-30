Из-за носка бутсы Мхитаряна отменен гол «Интера» в ворота «Барсы» при счете 3:3 на 75-й минуте

Гол «Интера» в ворота «Барсы» отменен из-за микроофсайда.

«Барселона » играет с «Интером » в полуфинале Лиги чемпионов (3:3, второй тайм).

На 75-й минуте Дензел Думфрис вырезал диагональную передачу с правого фланга. Мяч устремился к дальнему углу вратарской, откуда Мхитарян отправил его в ворота.

Из-за положения вне игры у армянина мяч был отменен. Носок бутсы хавбека «Интера» оказался в офсайде.

Изображение: кадры из трансляции Okko