Из-за носка бутсы Мхитаряна отменен гол «Интера» в ворота «Барсы» при счете 3:3 на 75-й минуте
Гол «Интера» в ворота «Барсы» отменен из-за микроофсайда.
«Барселона» играет с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов (3:3, второй тайм).
На 75-й минуте Дензел Думфрис вырезал диагональную передачу с правого фланга. Мяч устремился к дальнему углу вратарской, откуда Мхитарян отправил его в ворота.
Из-за положения вне игры у армянина мяч был отменен. Носок бутсы хавбека «Интера» оказался в офсайде.
Изображение: кадры из трансляции Okko
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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