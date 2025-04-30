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  • Из-за носка бутсы Мхитаряна отменен гол «Интера» в ворота «Барсы» при счете 3:3 на 75-й минуте
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Из-за носка бутсы Мхитаряна отменен гол «Интера» в ворота «Барсы» при счете 3:3 на 75-й минуте

Гол «Интера» в ворота «Барсы» отменен из-за микроофсайда.

«Барселона» играет с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов (3:3, второй тайм). 

На 75-й минуте Дензел Думфрис вырезал диагональную передачу с правого фланга. Мяч устремился к дальнему углу вратарской, откуда Мхитарян отправил его в ворота. 

Из-за положения вне игры у армянина мяч был отменен. Носок бутсы хавбека «Интера» оказался в офсайде. 

Изображение: кадры из трансляции Okko

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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