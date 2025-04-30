«Интер» при Индзаги не проигрывает «Барселоне» – победа и две ничьих со счетом 3:3
«Интер» три матча не проигрывает «Барселоне».
Команды Симоне Индзаги и Ханси Флика сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов – 3:3.
В последний раз «блауграна» обыгрывала «нерадзурри» в 2019 году – 2:1. В 2022-м они встречались дважды на групповом этапе ЛЧ: сперва «Интер» победил 1:0, затем была ничья со счетом 3:3.
Следующий матч «Барселоны» и «Интера» состоится 6 мая.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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