«Интер» при Индзаги не проигрывает «Барселоне» – победа и две ничьих со счетом 3:3

«Интер» три матча не проигрывает «Барселоне».

Команды Симоне Индзаги и Ханси Флика сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов – 3:3.

В последний раз «блауграна» обыгрывала «нерадзурри» в 2019 году – 2:1. В 2022-м они встречались дважды на групповом этапе ЛЧ: сперва «Интер» победил 1:0, затем была ничья со счетом 3:3.

Следующий матч «Барселоны» и «Интера » состоится 6 мая.