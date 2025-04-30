У «Барселоны» лишь одно поражение в 29 матчах в 2025 году

«Барселона» потерпела лишь одно поражение в 2025 году.

Команда Ханси Флика сыграла вничью с «Интером » (3:3) в Лиге чемпионов.

С начала года каталонцы провели 29 матчей. Единственное поражение им нанесла дортмундская «Боруссия» 15 апреля – 1:3. Также на этом отрезке у «блауграны» 23 победы и 5 ничьих.

3 мая «Барселона » встретится с «Вальядолидом» в Ла Лиге , после чего проведет ответную игру против «Интера».