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У «Барселоны» лишь одно поражение в 29 матчах в 2025 году

«Барселона» потерпела лишь одно поражение в 2025 году.

Команда Ханси Флика сыграла вничью с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов.

С начала года каталонцы провели 29 матчей. Единственное поражение им нанесла дортмундская «Боруссия» 15 апреля – 1:3. Также на этом отрезке у «блауграны» 23 победы и 5 ничьих.

3 мая «Барселона» встретится с «Вальядолидом» в Ла Лиге, после чего проведет ответную игру против «Интера».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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