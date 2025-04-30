У «Барселоны» лишь одно поражение в 29 матчах в 2025 году
«Барселона» потерпела лишь одно поражение в 2025 году.
Команда Ханси Флика сыграла вничью с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов.
С начала года каталонцы провели 29 матчей. Единственное поражение им нанесла дортмундская «Боруссия» 15 апреля – 1:3. Также на этом отрезке у «блауграны» 23 победы и 5 ничьих.
3 мая «Барселона» встретится с «Вальядолидом» в Ла Лиге, после чего проведет ответную игру против «Интера».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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