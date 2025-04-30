Тюрам пяткой забил «Барселоне» на 31-й секунде – самый быстрый гол в полуфиналах ЛЧ в истории. Форвард пропустил три последних матча «Интера»
«Барселона» пропустила от «Интера» на первой минуте.
Команды встречаются в полуфинале Лиги чемпионов.
Уже на 31-й секунде нападающий Маркус Тюрам воспользовался подачей защитника Дензела Думфриса и пяткой отправил мяч в сетку ворот «блауграны» – 1:0.
Как отмечает Opta, это самый быстрый гол в полуфинала Лиги чемпионов в истории.
Француз пропустил три последних матча «Интера» из-за повреждения. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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