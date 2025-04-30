Тюрам пяткой забил «Барселоне» на 31-й секунде – самый быстрый гол в полуфиналах ЛЧ в истории. Форвард пропустил три последних матча «Интера»

«Барселона» пропустила от «Интера» на первой минуте.

Команды встречаются в полуфинале Лиги чемпионов.

Уже на 31-й секунде нападающий Маркус Тюрам воспользовался подачей защитника Дензела Думфриса и пяткой отправил мяч в сетку ворот «блауграны» – 1:0.

Как отмечает Opta, это самый быстрый гол в полуфинала Лиги чемпионов в истории.

Француз пропустил три последних матча «Интера » из-за повреждения . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .