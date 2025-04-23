Канчельскис о футболке Дзюбы со львом: «В нашем футболе много клоунады, а у него нет воспитания. Овечкин побил рекорд Гретцки, но он не показал ему майку «Я тебя поимел»
По некоторым источникам, Дзюба уже превзошел рекорд чемпионатов России по количеству результативных действий (267, у Дмитрия Лоськова 265). По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса’‘, Лоськов набрал 255 очков за карьеру. В активе Дзюбы после гола и передачи со «Спартаком» стало 251 (167+84) очко.
На матче со «Спартаком» (2:3) Дзюба продемонстрировал футболку с намеком на побитый рекорд с надписью: «Был лось, стал лев».
«В нашем футболе много клоунады, поэтому ничему не удивляюсь. Празднование Дзюбы некрасиво, все зависит от воспитания. Я играл с Батистутой, Кантона, даже они себе такого не позволяли и майки не показывали. Блохин в свое время ничего никому не говорил, а спокойно играл.
У Дзюбы нет воспитания, для меня это некрасиво. Овечкин побил рекорд Гретцки, но он не показал ему майку с надписью «Я тебя поимел», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Агент Дзюбы о футболке Артема со львом: «Ничего крамольного, никто не пытался принизить заслуги Лоськова. Как сказал бы Карпин: «Не нужно быть скуфами, товарищи»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий