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  • Канчельскис о футболке Дзюбы со львом: «В нашем футболе много клоунады, а у него нет воспитания. Овечкин побил рекорд Гретцки, но он не показал ему майку «Я тебя поимел»
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Канчельскис о футболке Дзюбы со львом: «В нашем футболе много клоунады, а у него нет воспитания. Овечкин побил рекорд Гретцки, но он не показал ему майку «Я тебя поимел»

Андрей Канчельскис заявил, что у Артема Дзюбы нет воспитания.

По некоторым источникам, Дзюба уже превзошел рекорд чемпионатов России по количеству результативных действий (267, у Дмитрия Лоськова 265). По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса’‘, Лоськов набрал 255 очков за карьеру. В активе Дзюбы после гола и передачи со «Спартаком» стало 251 (167+84) очко.

На матче со «Спартаком» (2:3) Дзюба продемонстрировал футболку с намеком на побитый рекорд с надписью: «Был лось, стал лев».

«В нашем футболе много клоунады, поэтому ничему не удивляюсь. Празднование Дзюбы некрасиво, все зависит от воспитания. Я играл с Батистутой, Кантона, даже они себе такого не позволяли и майки не показывали. Блохин в свое время ничего никому не говорил, а спокойно играл.

У Дзюбы нет воспитания, для меня это некрасиво. Овечкин побил рекорд Гретцки, но он не показал ему майку с надписью «Я тебя поимел», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России. 

Агент Дзюбы о футболке Артема со львом: «Ничего крамольного, никто не пытался принизить заслуги Лоськова. Как сказал бы Карпин: «Не нужно быть скуфами, товарищи»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoАртем Дзюба
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