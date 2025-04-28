Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Педри – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 10-й, Винисиус – 13-й
Рафинья Диас остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.
Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. Первую строчку по-прежнему занимает бразильский вингер «Барселоны».
Весь топ-20 выглядит так:
1. Рафинья Диас («Барселона»);
2. Усман Дембеле («ПСЖ»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Педри («Барселона»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Роберт Левандовски («Барселона»);
7. Деклан Райс («Арсенал»);
8. Лаутаро Мартинес («Интер»);
9. Харри Кейн («Бавария»);
10. Килиан Мбаппе («Реал»);
11. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
12. Джуд Беллингем («Реал»);
13. Винисиус Жуниор («Реал»);
14. Витинья («ПСЖ»);
15. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
17. Майкл Олисе («Бавария»);
18. Букайо Сака («Арсенал»);
19. Александер Исак («Ньюкасл»);
20. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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