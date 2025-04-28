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  • Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Педри – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 10-й, Винисиус – 13-й
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Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Педри – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 10-й, Винисиус – 13-й

Рафинья Диас остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года. Первую строчку по-прежнему занимает бразильский вингер «Барселоны». 

Весь топ-20 выглядит так:

1. Рафинья Диас («Барселона»);

2. Усман Дембеле («ПСЖ»);

3. Ламин Ямаль («Барселона»);

4. Педри («Барселона»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Роберт Левандовски («Барселона»);

7. Деклан Райс («Арсенал»);

8. Лаутаро Мартинес («Интер»);

9. Харри Кейн («Бавария»);

10. Килиан Мбаппе («Реал»);

11. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

12. Джуд Беллингем («Реал»);

13. Винисиус Жуниор («Реал»);

14. Витинья («ПСЖ»);

15. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

17. Майкл Олисе («Бавария»);

18. Букайо Сака («Арсенал»);

19. Александер Исак («Ньюкасл»);

20. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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logoВитинья
logoНуну Мендеш
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoУсман Дембеле
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logoДезире Дуэ
logoМайкл Олисе
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