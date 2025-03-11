Okko будет транслировать велоспорт, включая «Тур де Франс» и «Вуэльту»
Российский стриминговый сервис Okko будет транслировать велоспорт.
Okko покажет гранд-туры «Тур де Франс» и «Вуэльту», классические однодневные гонки «Париж – Рубэ» и «Льеж – Бастонь – Льеж», а также входящие в серию Мирового тура UCI «Париж – Ницца», «Критериум Дофине», «Тур Германии», «Париж – Тур» и другие.
Трансляции начались с многодневки «Париж – Ницца» 9 марта.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РБК
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