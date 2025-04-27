42

У «Интера» 3 сухих поражения подряд и 4 матча без побед. Дальше – «Барса»

«Интер» продлил серию без побед до четырех матчей.

Миланцы уступили «Роме» (0:1) в 34-м туре Серии А.

В среду команда Симоне Индзаге проиграла «Милану» (0:3) в полуфинале Кубка Италии. До этого было поражение от «Болоньи» (0:1) в Серии А и ничья с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Последний раз «нерадзурри» побеждали 12 апреля – с «Кальяри» (3:1) в чемпионате Италии.

30 апреля «Интеру» предстоит в гостях сыграть с «Барселоной» в первом полуфиналом матче ЛЧ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoРома
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСимоне Индзаги
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Интер» проиграл «Роме», «Ювентус» против «Монцы», «Наполи» сыграет с «Торино», «Милан» победил «Венецию»
4355 минут назад
«Рома» победила «Интер» – 1:0. Соуле забил на 22-й
8357 минут назад
Матч «Интера» с «Ромой» перенесли на 27 апреля. Игра с «Барсой» в полуфинале ЛЧ – 30-го
6022 апреля, 21:39
Главные новости
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». 0:1 – Соланке забил, хозяева станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция
287 минут назадLive
Аморим про 1:1 с «Борнмутом»: «МЮ» заслужил как минимум одно очко. Но мы всегда делаем что-то, что поможет сопернику»
310 минут назад
Анчелотти просил «Реал» нанять больше аналитиков, клуб отказался. На финале Кубка у «Барсы» их было 7, у «Мадрида» – 2
2015 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «МЮ» вырвал ничью у «Борнмута» в гостях
50022 минуты назадLive
Кубок Англии. 1/2 финала. «Ман Сити» играет с «Ноттингем Форест»
7922 минуты назадLive
Чемпионат России. «Рубин» против «Факела», «Акрон» сыграл вничью с «Химками», «Крылья» победили «Оренбург»
283329 минут назад
Аморим выиграл 6 из 23 матчей АПЛ. «МЮ» набирает 1,04 очка за тур при португальце
4032 минуты назад
Хейлунд прервал 6-матчевую серию без голов за «МЮ». У форварда 4 мяча в сезоне АПЛ
534 минуты назад
У «МЮ» одна победа в 7 последних матчах. Дальше – «Атлетик» в ЛЕ
1049 минут назад
140 людей с 50+ голами в АПЛ. Вспомните самого неочевидного?
53 минуты назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
У «МЮ» 25 ударов по воротам за игру с «Борнмутом» – рекорд команды в матче АПЛ в сезоне
211 минут назад
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». 0:1 – Рико Льюис забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция
319 минут назадLive
«Барселона» в 5-й раз подряд вышла в финал женской ЛЧ. «Блауграна» прошла «Челси» – 8:2 за два матча
221 минуту назад
«Рома» 18 матчей не проигрывает в Серии А – 13 побед и 5 ничьих с декабря
1026 минут назад
«Ювентус» – «Монца». Коло-Муани играет. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
328 минут назад
Александр Кержаков: «Не знаю, что с «Зенитом». Не вижу их подготовительный и тренировочный период. Сложно говорить, что в РПЛ есть команда, показывающая чемпионский футбол»
228 минут назад
«Рубин» – «Факел». Шабанхаджай играет. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
33 минуты назад
«Черноморец» дважды забил в компенсированное время – «Соколу» на выезде. Отличились Гузина и Акбашев
437 минут назадВидео
Чемпионат Франции. «Марсель» сыграет с «Брестом», «Нант» против «Тулузы», «Лилль» победил «Анжер» в гостях
3938 минут назадLive
«Интер» проиграл три матча подряд впервые с 2017 года
740 минут назад