У «Интера» 3 сухих поражения подряд и 4 матча без побед. Дальше – «Барса»
«Интер» продлил серию без побед до четырех матчей.
Миланцы уступили «Роме» (0:1) в 34-м туре Серии А.
В среду команда Симоне Индзаге проиграла «Милану» (0:3) в полуфинале Кубка Италии. До этого было поражение от «Болоньи» (0:1) в Серии А и ничья с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Последний раз «нерадзурри» побеждали 12 апреля – с «Кальяри» (3:1) в чемпионате Италии.
30 апреля «Интеру» предстоит в гостях сыграть с «Барселоной» в первом полуфиналом матче ЛЧ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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