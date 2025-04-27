У «Интера» 3 сухих поражения подряд и 4 матча без побед. Дальше – «Барса»

«Интер» продлил серию без побед до четырех матчей.

Миланцы уступили «Роме» (0:1) в 34-м туре Серии А.

В среду команда Симоне Индзаге проиграла «Милану » (0:3) в полуфинале Кубка Италии. До этого было поражение от «Болоньи» (0:1) в Серии А и ничья с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов .

Последний раз «нерадзурри» побеждали 12 апреля – с «Кальяри» (3:1) в чемпионате Италии.

30 апреля «Интеру» предстоит в гостях сыграть с «Барселоной» в первом полуфиналом матче ЛЧ.