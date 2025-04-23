Матч «Интера» с «Ромой» перенесли на 27 апреля. Игра с «Барсой» в полуфинале ЛЧ – 30-го
Серия А назвала новую дату матча «Интер» – «Рома».
Изначально игра 34-го тура Серии А должна была пройти в субботу, однако все матчи чемпионата Италии, запланированные на 26 апреля, были перенесены из-за похорон папы римского Франциска.
Встреча «Интера» и «Ромы» на «Сан-Сиро» пройдет в воскресенье, 27 апреля, и начнется в 16:00 по московскому времени. 30 апреля «нерадзурри» сыграют против «Барселоны» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Отметим, что «Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Кубка Испании поздно вечером 26 апреля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calcio e Finanza
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