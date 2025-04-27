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  • Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Рому», «Ювентус» против «Монцы», «Наполи» сыграет с «Торино», «Милан» победил «Венецию»
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Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Рому», «Ювентус» против «Монцы», «Наполи» сыграет с «Торино», «Милан» победил «Венецию»

В Серии А пройдут матчи 34-го тура.

В воскресенье «Милан» в гостях справился с «Венецией» (2:0), «Интер» принимает «Рому», «Ювентус» на своем поле сыграет с «Монцей», «Аталанта» встретится дома с «Лечче», «Наполи» – с «Торино».

В понедельник «Болонья» проведет гостевой матч с «Удинезе».

Чемпионат Италии

34-й тур

Серия А. 34 тур
27 апреля 10:30, Пьерлуиджи Пенцо
Венеция
Завершен
0 - 2
-xG-
Милан
Матч окончен
90’
+6’
  Хименес
88’
Фофана   Терраччано
88’
Пулишич   Жоау Феликс
Хапс   Дзампано
80’
71’
Хименес   Уокер
70’
Рафаэл Леау   Лофтус-Чик
Конде   Ористанио
67’
64’
Абрахам   Хименес
Шингтьен   Маркандалли
64’
Филя   Гюткьяер
64’
Бузио   Кике Перес
64’
Канде
55’
2тайм
Перерыв
5’
  Пулишич
Венеция
Раду, Канде, Идзес, Шингтьен, Хапс, Бузио, Николусси-Кавилья, Конде, Дзербин, Филя, Йебоа, Гранди, Йоронен, Станкович, Карбони, Маркандалли, Шверко, Дзампано, Бьяркасон, Думбия, Данкан, Кике Перес, Гюткьяер, Marco Ladisa, Марич, Ористанио
Запасные: Бьяркасон, Карбони, Бузио, Хапс, Филя, Станкович, Марич, Шингтьен, Гранди, Йоронен, Шверко, Думбия, Данкан, Конде, Marco Ladisa
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Тео, Рейндерс, Фофана, Хименес, Рафаэл Леау, Абрахам, Пулишич, Спортьелло, Торрьяни, Флоренци, Тиав, Уокер, Терраччано, Бондо, Лофтус-Чик, Муса, Йович, Чуквуэзе, Хименес, Жоау Феликс, Соттиль
Запасные: Бьяркасон, Карбони, Бузио, Хапс, Филя, Станкович, Марич, Шингтьен, Гранди, Йоронен, Шверко, Думбия, Данкан, Конде, Marco Ladisa
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Серия А. 34 тур
27 апреля 10:30, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Завершен
1 - 0
-xG-
Дженоа
Матч окончен
Смолчич
90’
+2’
89’
Нортон-Каффи   Сабелли
Валье   Смолчич
88’
Какре   Энгельхардт
88’
81’
Торсбю   Дзаноли
80’
Васкес
Иконе   ван дер Бремпт
77’
Кутроне   Габриэллони
71’
Стрефецца   Фадера
71’
67’
Аханор   Пинамонти
67’
Эхатор   Витинья
  Стрефецца
59’
46’
Каса   Жуниор Мессиас
2тайм
Перерыв
Пас
34’
Комо
Бюте, Валье, Кемпф, Гольданига, Войвода, Какре, Да Кунья, Стрефецца, Пас, Иконе, Кутроне, Вигорито, Рейна, Феллипе Джек, Альберто Морено, Смолчич, ван дер Бремпт, Йовине, Алли, Энгельхардт, Браунедер, Габриэллони, Фадера, Асон
Запасные: Стрефецца, Феллипе Джек, Йовине, Иконе, Кутроне, Асон, Какре, Рейна, Альберто Морено, Вигорито, Алли, Браунедер, Валье
1тайм
Дженоа:
Леали, Аарон Мартин, Васкес, де Винтер, Нортон-Каффи, Френдруп, Аханор, Каса, Мазини, Торсбю, Эхатор, Зигрист, Соммарива, Бани, Сабелли, Дзаноли, Барбини, Бадель, Витинья, Жуниор Мессиас, Пинамонти, Вентурино, Нуредини
Запасные: Стрефецца, Феллипе Джек, Йовине, Иконе, Кутроне, Асон, Какре, Рейна, Альберто Морено, Вигорито, Алли, Браунедер, Валье
Подробнее
Серия А. 34 тур
27 апреля 13:00, Артемио Франки
Фиорентина
Второй тайм
2 - 0
-xG-
0′
Эмполи
Раньери
55’
53’
Хендерсон
46’
Анджорин   Хендерсон
46’
Сольбаккен   Коломбо
2тайм
Перерыв
  Мандрагора
25’
20’
Анджорин
Бельтран
16’
  Адли
7’
Фиорентина
Де Хеа, Раньери, Мари, Понграчич, Гозенс, Адли, Катальди, Мандрагора, Фолоруншо, Бельтран, Гудмундссон, Терраччано, Мартинелли, Комуццо, Паризи, Морено, Дзаньоло, Фаджоли, Ндур, Ричардсон, Каприни
Запасные: Терраччано, Морено, Комуццо, Дзаньоло, Ндур, Мартинелли, Каприни, Паризи, Ричардсон, Фаджоли
1тайм
Эмполи:
Васкес, Вити, Исмайли, Гогличидзе, Фаццини, Сольбаккен, Пеццелла, Анджорин, Грасси, Джаси, Эспозито, Сильвестри, Сегетти, Бранколини, Самбия, Де Шильо, Тосто, Марьянуччи, Хендерсон, Коваленко, Баччи, Коломбо, Асмуссен, Кампаньелло, Конате
Запасные: Терраччано, Морено, Комуццо, Дзаньоло, Ндур, Мартинелли, Каприни, Паризи, Ричардсон, Фаджоли
Подробнее
Серия А. 34 тур
27 апреля 13:00, Сан-Сиро
Интер
Второй тайм
0 - 1
-xG-
0′
Рома
2тайм
Перерыв
Мартинес
45’
22’
  Соуле
Павар   Биссек
15’
3’
Манчини
Интер
Зоммер, Карлос Аугусто, Ачерби, Павар, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Фраттези, Дармиан, Арнаутович, Мартинес, Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Думфрис, де Врей, Биссек, Зелиньски, Аслани, Залевски, Корреа, Тареми
Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Думфрис, Залевски, де Врей, Зелиньски, Корреа, Тареми, Аслани, Павар
1тайм
Рома:
Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Анхелиньо, Пеллегрини, Коне, Кристанте, Соуле, Шомуродов, Довбик, Де Марци, Голлини, Ренсх, Хуммельс, Салах-Эддин, Сангаре, Паредес, Гурна-Дуат, Бальданци, Пизилли, Салемакерс, Эль-Шаарави
Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Думфрис, Залевски, де Врей, Зелиньски, Корреа, Тареми, Аслани, Павар
Подробнее
Серия А. 34 тур
27 апреля 16:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Не начался
-xG-
Монца
Серия А. 34 тур
27 апреля 18:45, Адзурри д′Италия
Аталанта
Не начался
-xG-
Лечче
Серия А. 34 тур
27 апреля 18:45, Сан-Паоло
Наполи
Не начался
-xG-
Торино
Серия А. 34 тур
28 апреля 16:30, Фриули
Удинезе
Не начался
-xG-
Болонья
Серия А. 34 тур
28 апреля 18:45, Олимпийский стадион
Лацио
Не начался
-xG-
Парма
Серия А. 34 тур
28 апреля 18:45, Марк Антонио Бентегоди
Верона
Не начался
-xG-
Кальяри

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
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