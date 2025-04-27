Матч окончен
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Рому», «Ювентус» против «Монцы», «Наполи» сыграет с «Торино», «Милан» победил «Венецию»
В Серии А пройдут матчи 34-го тура.
В воскресенье «Милан» в гостях справился с «Венецией» (2:0), «Интер» принимает «Рому», «Ювентус» на своем поле сыграет с «Монцей», «Аталанта» встретится дома с «Лечче», «Наполи» – с «Торино».
В понедельник «Болонья» проведет гостевой матч с «Удинезе».
Чемпионат Италии
34-й тур
27 апреля 10:30, Пьерлуиджи Пенцо
27 апреля 10:30, Stadio Giuseppe Sinigaglia
27 апреля 13:00, Артемио Франки
Второй тайм
2 - 0
-xG-
0′
27 апреля 16:00, Альянц Стэдиум
27 апреля 18:45, Адзурри д′Италия
28 апреля 18:45, Олимпийский стадион
28 апреля 18:45, Марк Антонио Бентегоди
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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