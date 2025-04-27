Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Рому», «Ювентус» против «Монцы», «Наполи» сыграет с «Торино», «Милан» победил «Венецию»

В Серии А пройдут матчи 34-го тура.

В воскресенье «Милан » в гостях справился с «Венецией» (2:0), «Интер » принимает «Рому», «Ювентус » на своем поле сыграет с «Монцей», «Аталанта » встретится дома с «Лечче», «Наполи » – с «Торино».

В понедельник «Болонья» проведет гостевой матч с «Удинезе».

Чемпионат Италии

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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