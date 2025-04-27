Ферран о 3:2 с «Реалом»: «Барса» показала, что у нас отличная команда и мы не сдаемся»
Ферран Торрес оценил волевую победу «Барсы» над «Реалом» (3:2) в финале Кубка Испании.
«Самый тяжелый матч в плане физики, это точно. Мы показали, что у нас отличная команда и мы не сдаемся.
И даже лучше, что соперником был «Мадрид», с ним так тяжело играть», – сказал хавбек «Барселоны».
«Барса» с Кубком в безумном финале! Ремонтаду «Реала» прихлопнули своим камбэком
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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