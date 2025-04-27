Анчелотти про 2:3 с «Барселоной»: «Нам больно от того, что мы не подняли кубок над головой, но мне не в чем упрекнуть команду. «Реал» был ближе к победе во 2-м тайме»
Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:3) в Кубке Испании.
«Матч получился хорошим. В первом тайме было сложно, но во втором мы сыграли намного лучше. Игра была у нас под контролем. Мы были очень близки. Надо продолжать бороться. Мы хорошо поработали сегодня, мне не в чем упрекнуть команду.
Если бы мы победили, это не стало бы сенсацией. Во втором тайме мы были ближе к этому, чем наши соперники.
Мбаппе не мог отыграть все 90 минут, так что я предпочел выпустить его на второй тайм, когда общая скорость игры немного снизилась. Он был очень хорош, сравнял счет.
Нам больно от того, что мы не смогли поднять кубок над головой, но упрекнуть команду не в чем. Мы сыграли так, как должны были», – заявил главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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