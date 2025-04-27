Флик про 3:2 с «Реалом»: «Барселона» восхитительно билась и отыгралась, горжусь. Требл возможен, но надо продолжать работать»

Ханс-Дитер Флик доволен победой над «Реалом» (3:2) в финале Кубка Испании.

«Я рад за команду, рад тому, что игроки прекрасно поработали. То, как они бились, как они отыгрались, было совершенно восхитительно. Я горжусь командой.

Завоевать трофей в таком матче, как класико с «Реалом », – это всегда нечто особенное. Я рад за игроков и за 26 000 фанатов «Барселоны», пришедших на стадион. Они заслужили этот трофей.

Нам нужно отпраздновать эту победу, а следующей целью станет восстановление, восстановление и восстановление. Требл возможен, но надо продолжать работать», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире TVE.