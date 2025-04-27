Флик про 3:2 с «Реалом»: «Барселона» восхитительно билась и отыгралась, горжусь. Требл возможен, но надо продолжать работать»
Ханс-Дитер Флик доволен победой над «Реалом» (3:2) в финале Кубка Испании.
«Я рад за команду, рад тому, что игроки прекрасно поработали. То, как они бились, как они отыгрались, было совершенно восхитительно. Я горжусь командой.
Завоевать трофей в таком матче, как класико с «Реалом», – это всегда нечто особенное. Я рад за игроков и за 26 000 фанатов «Барселоны», пришедших на стадион. Они заслужили этот трофей.
Нам нужно отпраздновать эту победу, а следующей целью станет восстановление, восстановление и восстановление. Требл возможен, но надо продолжать работать», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире TVE.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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