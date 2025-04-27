Ферран с 6 голами – лучший бомбардир Кубка Испании. Форвард «Барсы» забил «Реалу» в финале

Ферран Торрес возглавил список бомбардиров Кубка Испании.

«Барселона » и «Реал » играют вничью в в финале турнира (2:2, второй тайм). Торрес сравнял счет на 84-й минуте.

Нападающий «Барсы» забил шестой гол в текущем розыгрыше Кубка – он лучший бомбардир турнира.

Ферран обошел Эндрика из «Реала» и Хулиана Альвареса из «Атлетико » (5 голов).

Подробную статистику Феррана можно увидеть здесь.