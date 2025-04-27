Ферран с 6 голами – лучший бомбардир Кубка Испании. Форвард «Барсы» забил «Реалу» в финале
Ферран Торрес возглавил список бомбардиров Кубка Испании.
«Барселона» и «Реал» играют вничью в в финале турнира (2:2, второй тайм). Торрес сравнял счет на 84-й минуте.
Нападающий «Барсы» забил шестой гол в текущем розыгрыше Кубка – он лучший бомбардир турнира.
Ферран обошел Эндрика из «Реала» и Хулиана Альвареса из «Атлетико» (5 голов).
Подробную статистику Феррана можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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