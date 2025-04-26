Дуглас о «Зените»: «Надеемся, с божьей помощью удастся взять золото РПЛ. Верим в свои силы»
Дуглас Сантос надеется на помощь высших сил «Зениту» для завоевания титула РПЛ.
Петербургский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка после 26 туров и отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
До конца чемпионата «Зенит» проведет 4 матча: дома с «Пари НН» и «Ахматов», а также на выезде против махачкалинского «Динамо» и «Ростова».
«Мы продолжаем верить в свои силы и работать. Впереди еще достаточное количество матчей, каждый из них важен. В нашем случае нужно побеждать в каждом.
Надеемся, что с божьей помощью удастся в очередной раз взять золото», – сказал защитник «Зенита».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости