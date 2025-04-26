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Дуглас о «Зените»: «Надеемся, с божьей помощью удастся взять золото РПЛ. Верим в свои силы»

Дуглас Сантос надеется на помощь высших сил «Зениту» для завоевания титула РПЛ.

Петербургский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка после 26 туров и отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка. 

До конца чемпионата «Зенит» проведет 4 матча: дома с «Пари НН» и «Ахматов», а также на выезде против махачкалинского «Динамо» и «Ростова». 

«Мы продолжаем верить в свои силы и работать. Впереди еще достаточное количество матчей, каждый из них важен. В нашем случае нужно побеждать в каждом.

Надеемся, что с божьей помощью удастся в очередной раз взять золото», – сказал защитник «Зенита». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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