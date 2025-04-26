«Разнесем «Реал». «Барса» победит». Отец Ямаля о финале Кубка Испании

Отец Ламина Ямаля считает, что «Барса» разгромит «Реал» в финале Кубка Испании.

Решающий матч состоится сегодня в Севилье. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию . Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Мы победим. Мне все равно, в один, два или три мяча. Мы разнесем их.

Да здравствует «Барселона »!» – сказал отец вингера каталонского клуба Мунир Насрауи.

Итурральде раскритиковал судей за пресс-конференцию перед класико: «Не стоит все сводить к ТВ «Реала». Давление также исходит от журналистов, игроков и тренеров»

«Барселона» – «Реал»: прогноз от Юры Ла Саета на финал Кубка Испании