«Разнесем «Реал». «Барса» победит». Отец Ямаля о финале Кубка Испании
Отец Ламина Ямаля считает, что «Барса» разгромит «Реал» в финале Кубка Испании.
Решающий матч состоится сегодня в Севилье. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Мы победим. Мне все равно, в один, два или три мяча. Мы разнесем их.
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«Барселона» – «Реал»: прогноз от Юры Ла Саета на финал Кубка Испании
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер El Chiringuito TV
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