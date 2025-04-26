«МЮ» хотел бы подписать Палмера из «Челси», но пока это невозможно (The Independent)

Коул Палмер заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

«МЮ » хотел бы заполучить полузащитника, но пока это невозможно, поскольку «Челси » не собирается расставаться с игроком, сообщает GiveMeSport со ссылкой на журналиста The Independent Мигеля Делани.

«Юнайтед» был бы готов сделать предложение, если бы Палмер был доступен.

В 32 матчах АПЛ в этом сезоне Коул забил 14 голов и сделал 8 ассситов. Подробная статистика 22-летнего воспитанника «Ман Сити» – здесь .