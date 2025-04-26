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«МЮ» хотел бы подписать Палмера из «Челси», но пока это невозможно (The Independent)

Коул Палмер заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» хотел бы заполучить полузащитника, но пока это невозможно, поскольку «Челси» не собирается расставаться с игроком, сообщает GiveMeSport со ссылкой на журналиста The Independent Мигеля Делани.

«Юнайтед» был бы готов сделать предложение, если бы Палмер был доступен.

В 32 матчах АПЛ в этом сезоне Коул забил 14 голов и сделал 8 ассситов. Подробная статистика 22-летнего воспитанника «Ман Сити» – здесь.

Опубликовано: Sports
logoКоул Палмер
logoЧелси
logoМанчестер Юнайтед
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logoпремьер-лига Англия
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