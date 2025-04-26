Титов – игрокам «Спартака» перед дерби с ЦСКА: «Ребята, вы играете в красно-белой майке. У вас на сердце ромбик – он ко многому обязывает»

Егор Титов обратился к игрокам «Спартака» перед дерби ЦСКА.

«Ребята, вы играете в красно-белой майке. Помните, что у вас на сердце ромбик, который ко многому обязывает. Для меня это было все.

Сейчас у нас над эмблемой четыре звезды – значит, надо стремиться к пятой. Надеюсь, все это понимают.

А потом, любые матчи «Спартака» и ЦСКА – это всегда событие», – сказал экс-капитан «Спартака ».

Матч 26-го тура Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА состоится 26 апреля на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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