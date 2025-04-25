ЦСКА и «Зенит» оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за нецензурные кричалки болельщиков в адрес «Спартака»
ЦСКА и «Зенит» оштрафованы за нецензурные кричалки болельщиков в адрес «Спартака».
Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В прошлом туре Мир РПЛ ЦСКА сыграл против «Крыльев Советов» (1:1), «Зенит» – против «Химок» (1:0).
«Болельщики ЦСКА скандировали на 61-й минуте нецензурные кричалки в адрес «Спартака». Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей.
Болельщики «Зенита» скандировали нецензурные кричалки в адрес «Спартака». Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», – сказал Артур Григорьянц.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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