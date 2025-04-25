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Рафинью не устраивает предложенная «Барселоной» зарплата по новому контракту. О сроке соглашения стороны тоже пока не договорились (Diario Sport)

«Барселона» пока не договорилась с Рафиньей об условиях нового контракта.

Действующее соглашение 28-летнего вингера с каталонским клубом рассчитано до 2027 года. Стороны хотят продолжать сотрудничество.

По информации Diario Sport, руководство «блауграны» решило предложить игроку новый контракт, однако позиции сторон по ключевым вопросам серьезно расходятся.

«Барселона» предлагает заключить договор на один год с опцией продления еще на один сезон – клуб хочет избежать повторения случаев, когда футболисты подписывали очень длительные и очень дорогие контракты. Бразилец же рассчитывает подписать контракт на два фиксированных года.

Кроме того, Рафинья недоволен предложенной зарплатой. Агенты игрока настаивают на том, чтобы «Барса» улучшила предложение, если хочет убедить его.

С согласованием суммы отступных проблем не возникнет. Клуб считает, что она не должна быть слишком высокой – вероятно, она составит 80 млн евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Рафинья провел 31 матч, отличившись 15 голами и 9 ассистами. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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