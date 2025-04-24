65

«МЮ» договорился о трансфере Куньи за 62,5 млн фунтов. Все согласовано (Goal)

«Манчестер Юнайтед» договорился о приобретении Матеуса Куньи.

Goal сообщает, что манкунианцы готовы выкупить нападающего у «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов. Соглашение с бразильцем уже достигнуто, все детали сделки согласованы.

Утверждается, что сделка будет заключена по окончании сезона, причем даже до открытия трансферного окна.

В этом сезоне Кунья забил 14 голов в 28 играх в АПЛ – больше всех в составе «Вулвс». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoМатеус Кунья
logoпремьер-лига Англия
деньги
logoМанчестер Юнайтед
logoВулверхэмптон
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орнстейн об «МЮ»: «Осимхен не входит в сферу интересов, несмотря на сообщения. Делап и Кунья – главные цели клуба»
39сегодня, 10:06
«МЮ» намерен купить Кунью и Делапа за 92,5 млн фунтов сразу после открытия летнего окна (Daily Mail)
117вчера, 16:40
Невилл о Кунье и «МЮ»: «Им нужен кто-то, кто умеет обыгрывать, продвигать мяч и рисковать, иначе будут проблемы – «Юнайтед» в отчаянном положении. Матеус подойдет системе Аморима»
11вчера, 14:03
Главные новости
«Бавария» и Сане согласовали новый контракт на 3 года. Вингер будет зарабатывать 10+5 млн евро за сезон
только что
На ТВ «Реала» заявили, что решение Бенгоэчеа помешало клубу победить «Атлетико» в феврале – Рикардо отвечал за ВАР. Судья назначен на финал Кубка Испании с «Барсой»
2021 минуту назад
Глушаков о титуле «Спартака»: «Ту команду просто развалили. Если бы сохранили, мы бы еще лет пять точно никому не отдали чемпионство»
1722 минуты назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Болонья» играет с «Эмполи» в ответном матче
2630 минут назадLive
Школьный диктант, о котором вы мечтали в детстве: «Тоттенхем» или «Тоттенхэм», «Порту» или «Порто». Проверьте свои знания
30 минут назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Райо Вальекано», «Бетис» против «Вальядолида», «Севилья» уступила «Осасуне»
8634 минуты назад
«Химки» показали таблицу посещаемости клубов РПЛ в процентах от населения городов – клуб занял 4-е место. «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локо» – в конце рейтинга
87сегодня, 18:22Фото
Райан Гиггз: «Роналду было сложно в «МЮ» в первый год. Если он совершал слишком много касаний на тренировках, то получал по ногам, а тренер не считал это фолами»
10сегодня, 18:21
ТВ «Реала» раскритиковало назначение судьи Бенгоэчеа на финал Кубка Испании: «С ним «Мадрид» выиграл всего 64% матчей, а «Барса» – 81%. Невероятная разница»
63сегодня, 17:58
Суд закрыл дело об оскорблениях Винисиуса двумя фанатами «Барсы» в 2023-м. Вингер «Реала» утверждал, что его называли «тупой обезьяной», это не удалось доказать
37сегодня, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Менди начал работать с мячом в общей группе «Реала». Защитника, не игравшего с 12 марта, планируют включить в заявку на матч с «Барселоной» в финале Кубка Испании
5 минут назад
Мюллер отказался переходить в «Цинциннати». Томас покидает «Баварию» как свободный агент
12 минут назад
«Я вообще не верю в «Спартак», но на ЦСКА он соберется. Будет ничья». Смородская о дерби
112 минут назад
«Барселона» показала состояние «Камп Ноу». Команда не сыграет там в этом сезоне из-за реконструкции
330 минут назадФото
Агент Тюкавина о восстановлении игрока: «Врачи говорят, что идет с опережением графика. Он уже выбросил костыли. После майских праздников, может, начнет с мячом работать»
439 минут назад
«Атлетико» – «Райо Вальекано». Альварес, Серлот, Де Поль и Симеоне играют
40 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» принимает «Аль-Раэд»
545 минут назадLive
«Многие хотят остановить «Зенит», все-таки он уже 6 раз подряд становился чемпионом. Так раньше было со «Спартаком». Байдачный о петербуржцах
548 минут назад
К 14 месяцам тюрьмы за причинение смерти велосипедисту приговорен форвард «Мэнсфилд Таун» Эйкинс. Он не уступил дорогу на перекрестке, когда вез дочь на урок
155 минут назад
Бернарду о де Брюйне: «Лучший игрок в истории «Ман Сити». Уходит частичка души этой команды, это печально»
558 минут назад