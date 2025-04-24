«МЮ» договорился о трансфере Куньи за 62,5 млн фунтов. Все согласовано (Goal)
«Манчестер Юнайтед» договорился о приобретении Матеуса Куньи.
Goal сообщает, что манкунианцы готовы выкупить нападающего у «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов. Соглашение с бразильцем уже достигнуто, все детали сделки согласованы.
Утверждается, что сделка будет заключена по окончании сезона, причем даже до открытия трансферного окна.
В этом сезоне Кунья забил 14 голов в 28 играх в АПЛ – больше всех в составе «Вулвс». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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