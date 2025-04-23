«МЮ» намерен купить Кунью и Делапа за 92,5 млн фунтов сразу после открытия летнего окна (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форвардов в начале июня за 90+ млн фунтов.
По данным Daily Mail, манкунианцы намерены выплатить отступные за Матеуса Кунью («Вулверхэмптон») и Лиэма Делапа («Ипсвич») сразу после того, как откроется летнее трансферное окно (1 июня).
Первый футболист обойдется в 62,5 млн фунтов, второй – в 30 млн.
Ожидается, что главный тренер «МЮ» Рубен Аморим будет использовать бразильца в качестве «десятки» в схеме 3-4-3.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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