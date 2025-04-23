«МЮ» намерен купить Кунью и Делапа за 92,5 млн фунтов сразу после открытия летнего окна (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форвардов в начале июня за 90+ млн фунтов.

По данным Daily Mail, манкунианцы намерены выплатить отступные за Матеуса Кунью («Вулверхэмптон ») и Лиэма Делапа («Ипсвич ») сразу после того, как откроется летнее трансферное окно (1 июня).

Первый футболист обойдется в 62,5 млн фунтов, второй – в 30 млн.

Ожидается, что главный тренер «МЮ » Рубен Аморим будет использовать бразильца в качестве «десятки» в схеме 3-4-3.