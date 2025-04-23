Черданцев о посещаемости «Химок»: «Руководство должно ввести норму – клубы, не набирающие 50%, не получают лицензию. В РПЛ присутствует неуместная демократия»

Георгий Черданцев предложил учитывать посещаемость при лицензировании клубов РПЛ.

– Алаев в преддверии матча «Химок» с «Зенитом» встретился с подмосковной командой и заранее выплатил им призовые средства за сезон. В целом нужна ли РПЛ такая команда, как «Химки», на которую еще и приходит мало болельщиков?

– Сложный вопрос. Я давно говорю, что нужно ввести в регламент пункт о посещаемости для лицензирования.

На мой взгляд, в РПЛ присутствует неуместная демократия. Каждый клуб имеет один голос вне зависимости от титулов, бюджета. При всем уважении, не может голос команды, которая болтается между лигами, приравниваться к голосу «Зенита», «Спартака » и других топ‑клубов. В данном случае это не совсем правильная демократия.

Многие решения, которые могли бы двигать футбол вперед, не принимаются, так как не набирают большинства голосов. Я помню это еще по тем временам, когда работал пресс‑атташе РПЛ и видел все изнутри. С тех пор ничего не изменилось.

Руководство нашего футбола должно императивно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50% посещаемости, не получают лицензию [для игры в РПЛ]. Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу с болельщиками. Билеты стоят копеечные деньги, как поход в кино. Не вижу проблем, чтобы провести работу.

Я понимаю, что раньше были стадионы‑развалюхи, на которые небезопасно было приходить. Ходить на футбол сейчас – комфортно и удобно. Большая часть сезона проходит в нормальных погодных условиях. Некоторые клубы не справляются с работой с болельщиками. Лига обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат, ТВ‑картинку, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ ».