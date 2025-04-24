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  • Экс-футболистка Алуко считает, что мужчины-эксперты в женском футболе могут мешать коллегам-женщинам получать работу: «Число мест ограничено. Мужчины должны знать об этом»
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Экс-футболистка Алуко считает, что мужчины-эксперты в женском футболе могут мешать коллегам-женщинам получать работу: «Число мест ограничено. Мужчины должны знать об этом»

Эниола Алуко заявила, что мужчины-эксперты могут мешать коллегам-женщинам.

Бывшая футболистка сборной Англии высказала такое мнение, рассуждая об Иане Райте. Бывший нападающий «Арсенала» активно интересуется женским футболом и регулярно работал экспертом на матчах женской сборной Англии.

«Я долго работала с Ианом, я считаю его великолепным ведущим. Но я думаю, что он осознает, как много всего он делает в женском футболе. Я думаю, он должен это осознавать.

Дело в том, что количество мест ограничено. Если бы в мужском футболе были бы равные возможности для комментаторов и тренеров, как это происходит в женском футболе, то всем было бы все доступно. Но это не так. Я не могу доминировать в мужском футболе так, как Иан в приведенном примере», – заявила Алуко.

Девушку спросили, считает ли она неправильным то, что Райт освещает женский футбол.

«Не знаю, неправильно ли это. Но я думаю, что мы должны быть сознательными и должны убедиться, что женщинам не мешают получить доступ к трансляциям в женском футболе.

Женский футбол все еще нов, все еще растет. Количество возможностей ограничено, и я думаю, что мужчины должны знать об этом», – отметила Алуко.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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