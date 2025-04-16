Морган про определение британским судом понятия «женщина»: «Поразительно: женщина официально признана женщиной! Нелепая война woke-движения заканчивается сокрушительным поражением»

Пирс Морган язвительно прокомментировал вердикт Верховного суда Великобритании .

В среду было вынесено решение касательно определения слова «женщина». Суд постановил, что женщина – это тот, кто биологически был женского пола при рождении. Таким образом, трансгендеры юридически исключены из определенных групп и пространств, подразумевающих присутствие людей одного пола, таких как раздевалки, приюты для бездомных, места для купания, места оказания медицинских и консультационных услуг, предоставляемых только женщинам.

Пирс Морган опубликовал несколько сообщений о таком решении Верховного суда.

«Поразительная новость с моей родины: женщина официально признана… женщиной!

Нелепая война woke-движения наконец-то заканчивается сокрушительным и безоговорочным юридическим поражением.

Последствия сегодняшнего решения Верховного суда Великобритании по вопросу о женщинах/биологии заключаются в том, что, хотя транслюди должны иметь те же права на справедливое отношение, равенство и безопасность, что и все остальные, они не могут в процессе нарушать права женщин. Точка», – написал журналист, болеющий за «Арсенал».