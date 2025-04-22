Кафу о Винисиусе: «Расизм – это вопрос образования. Мы должны бороться с этим. Люди должны быть образованы так, чтобы они могли жить в стране, где есть равенство»
Кафу высказался относительно расизма и Винисиуса Жуниора.
«Мы должны с этим бороться. Расизм – это вопрос образования.
Люди должны быть образованы так, чтобы они могли жить в стране, где есть равенство.
И именно это Винисиус пытается донести на поле посредством футбола», – сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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