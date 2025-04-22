Кафу о Винисиусе: «Расизм – это вопрос образования. Мы должны бороться с этим. Люди должны быть образованы так, чтобы они могли жить в стране, где есть равенство»

Кафу высказался относительно расизма и Винисиуса Жуниора.

«Мы должны с этим бороться. Расизм – это вопрос образования.

Люди должны быть образованы так, чтобы они могли жить в стране, где есть равенство.

И именно это Винисиус пытается донести на поле посредством футбола», – сказал бывший защитник сборной Бразилии Кафу.