Черчесов о пенальти Медины: «Барко отдал мяч с негативом, а мяч – это живое существо. Не с улицы же человек, этот твой партнер, отдай и поддержи его»

Станислав Черчесов объяснил неудачный пенальти Хесуса Медины в игре с «Динамо».

«С одной стороны, игрок взял на себя ответственность, за это можно похвалить, но с другой стороны – нужно соблюдать дисциплину.

У Барко взял мяч бить пенальти не с улицы же человек, этот твой партнер, отдай и поддержи его.

Но Барко отдал мяч Медине с негативом, а мяч – это живое существо», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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