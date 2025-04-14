Черчесов о пенальти Медины: «Барко отдал мяч с негативом, а мяч – это живое существо. Не с улицы же человек, этот твой партнер, отдай и поддержи его»
Станислав Черчесов объяснил неудачный пенальти Хесуса Медины в игре с «Динамо».
«С одной стороны, игрок взял на себя ответственность, за это можно похвалить, но с другой стороны – нужно соблюдать дисциплину.
У Барко взял мяч бить пенальти не с улицы же человек, этот твой партнер, отдай и поддержи его.
Но Барко отдал мяч Медине с негативом, а мяч – это живое существо», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Почему Медина бил пенальти «Спартака»? Даже Станкович не знает
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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