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  • Черчесов о пенальти Медины: «Барко отдал мяч с негативом, а мяч – это живое существо. Не с улицы же человек, этот твой партнер, отдай и поддержи его»
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Черчесов о пенальти Медины: «Барко отдал мяч с негативом, а мяч – это живое существо. Не с улицы же человек, этот твой партнер, отдай и поддержи его»

Станислав Черчесов объяснил неудачный пенальти Хесуса Медины в игре с «Динамо».

«С одной стороны, игрок взял на себя ответственность, за это можно похвалить, но с другой стороны – нужно соблюдать дисциплину.

У Барко взял мяч бить пенальти не с улицы же человек, этот твой партнер, отдай и поддержи его.

Но Барко отдал мяч Медине с негативом, а мяч – это живое существо», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Почему Медина бил пенальти «Спартака»? Даже Станкович не знает

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСтанислав Черчесов
logoДинамо Махачкала
logoЭсекиэль Барко
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoХесус Медина
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