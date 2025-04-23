Лукомский, Казанский, Туктамышева, Роман Бабаев и Wylsacom – эксперты премии «Спортивный блогер года»

Спортс’’ проведет первую в России премию для спортивных блогеров и организаций «Спортивный блогер года» .

Уже сейчас вы можете поучаствовать в выборе лучших авторов Трибуны. Нужно просто зарегистрироваться или войти в аккаунт, шагнуть по ссылке и выбрать лучших. А в этой форме до 28 апреля вы можете предложить любимых авторов, которые, по вашему мнению, должны оказаться в лонг-листе для народного голосования.

С 6 мая вы сможете голосовать не только за авторов Трибуны, но и за спортивных блогеров, выпускающих контент на любой площадке. Их список определяет экспертный совет, в которой входят более 75 человек.

Наши эксперты:

звезды Спортса’’ Вадим Лукомский, Александр Дорский, Глеб Чернявский и Влад Воронин;

блогеры и журналисты Wylsacom, Александр Файб, Александр Журавлев и Васант Балан, Нобель Арустамян, Иван Карпов;

комментаторы Денис Казанский, Роман Нагучев, Тимур Журавель и Артем Батрак;

спортивные менеджеры Роман Бабаев, Наиль Измайлов, Николай Осипов, Камил Гаджиев;

фигуристка Елизавета Туктамышева, хоккеист Максим Гончаров, баскетболист Виктор Кейру;

основатель «Амкала» Герман Эль Класико, комики и любители спорта Дмитрий Позов, Роман Косицын, Игорь Джабраилов и Фил Воронин.

Кроме того, среди экспертов представители РФС, РПЛ, КХЛ, футбольных «Спартака», «Зенита», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Пари НН» и «Акрона», хоккейных «Авангарда» и «Трактора».

Некоторые эксперты могут быть представлены и среди номинантов, но мы не допустим конфликта интересов. Представители футбольных и хоккейных команд не участвуют в выборе лучшего клубного влога, Елизавета Туктамышева не сможет проголосовать за себя в номинации «Лучший блог профессионального спортсмена», а звезды Спортса’’ выступят только экспертами, а не номинантами.

Присоединяйтесь к экспертам, голосуйте и помогите голосам Трибуны стать еще громче!