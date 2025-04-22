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Солари возглавит «Реал» на клубном ЧМ в случае ухода Анчелотти и до назначения нового тренера

Сантьяго Солари возглавит «Реал» на клубном ЧМ в случае ухода Карло Анчелотти.

По информации Relevo, мадридский клуб уже принял решение о будущем Анчелотти, но не обнародует его до тех пор, пока у команды остается хоть теоретический шанс на чемпионство в Ла Лиге.

Сообщается, что в случае увольнения итальянца, командой на клубном чемпионате мира будет руководить спортивный директор Сантьяго Солари в качестве временной меры.

Аргентинец, ранее возглавлявший молодежную и основную команды «Реала», уже предупрежден и готов занять место главного тренера во время турнира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

Руководство клуба считает это лучшим решением и хочет избежать любой негативной ситуации, которая могла бы повлиять на будущего главного тренера в случае неудачного выступления команды.

Лишь в случае, если новый тренер категорически будет настаивать на том, чтобы сразу возглавить команду, вариант с Солари отменят.

Солари возглавлял «Реал» в сезоне-2018/19. Команда под его руководством провела 32 матча: 22 победы, 2 ничьих и 8 поражений. Он заменил Хулена Лопетеги по ходу сезона и сам был позже заменен Зинедином Зиданом.

При Солари «Реал» вылетел от «Аякса» в Лиге чемпионов и от «Барсы» в Кубке, на момент его отставки после 27-го тура клуб шел третьим, отставая на 5 очков от «Атлетико» и на 12 от «Барсы». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
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logoСантьяго Солари
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