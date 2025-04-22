Бразилия предлагает Анчелотти зарплату, сопоставимую с той, которую платит «Реал». Карло может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных (Relevo)
Карло Анчелотти может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных.
Бразильская конфедерация футбола (CBF) заинтересована в назначении итальянского специалиста на пост главного тренера национальной команды. Переговоры могут ускориться в ближайшие 10 дней, сообщает Relevo.
Утверждается, что CBF предлагает Анчелотти зарплату, сопоставимую с той, которую он получает в «Реале». Если Карло согласится, то станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных, если не самым. Контракт будет действовать до конца чемпионата мира-2026.
Бразильцы рассматривают и другие кандидатуры, в частности, Жорже Жезуша. Однако именно Анчелотти является фаворитом.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости