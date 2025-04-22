Анчелотти о работе в «Реале»: «Медовый месяц продолжается. Стресс – это топливо, он дает мне больше энергии»

Карло Анчелотти заявил, что его медовый месяц с «Реалом» продолжается.

«У меня очень хорошие отношения с клубом, он знает, что это еще один сложный сезон. Медовый месяц продолжается, я счастлив, доволен, испытываю большое давление, но так бывает всегда на данном этапе сезона.

Успех совсем рядом. Стресс – это топливо; он меня не беспокоит, он дает мне больше энергии», – сказал главный тренер «Реала ».

Анчелотти о будущем в «Реале»: «В футболе возможно все. Мне нравится эта работа, но я просто поблагодарю всех, если не останусь, вот и все»