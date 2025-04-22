Правая рука Переса Лаграри хочет видеть Клоппа в «Реале». Марокканский инвестор – фанат немецкого тренера (Рауль Варела)
Об этом рассказал радиоведущий Рауль Варела в эфире Radio Marca.
«Мы говорим о фигуре Анаса Лаграри, этого марокканского инвестора, работающего в швейцарском банковском деле и являющегося главной опорой Флорентино Переса в проекте Суперлиги.
Он фанат Юргена Клоппа, и именно он в последние недели, я бы сказал, месяцы, предлагал президенту мадридского «Реала» подумать о фигуре Юргена Клоппа, который по очень веской причине решил покинуть «Ливерпуль» на гребне волны, уйдя через парадную дверь, и даже благословил своего преемника.
Что я могу сказать и сообщить на данный момент, так это то, что Анчелотти хочет остаться в «Реале». Анчелотти был бы очень рад провести оставшийся по контракту год в «Реале».
Я думаю, Анчелотти уже принял решение, он уже принял решение о том, что делать, если он не останется в «Реале». Это решение, несмотря на противодействие значительной части его окружения, самого личного, самого близкого, наименее интересующегося футболом, наименее профессионального, состоит в том, чтобы стать тренером сборной Бразилии. Я повторяю: он хочет это сделать только в том случае, если не останется в «Реале».
Я не знаю точно, что должно произойти, чтобы Анчелотти перестал быть главным тренером «Реала». Я не уверен, что, выиграв Кубок, он останется; что, выиграв чемпионат, он останется; и что, проиграв оба титула, он уйдет из клуба до, после, во время... Я не знаю этого наверняка.
Что действительно больше всего волнует Анчелотти и важно для него сейчас, так это то, что когда придет время ему уходить, это произойдет со всеми почестями, которых он заслуживает. Он хотел бы, например, раз уж мы заговорили о Клоппе, такого ухода, какой был у Клоппа в «Ливерпуле»: с полным стадионом, с кругом почета, с овациями, с песней You’ll Never Walk Alone, с данью уважения... С чем-то большим, чем просто твит, в котором говорится: «Спасибо, арриведерчи, вы один из нас».
И я даже считаю, но это скорее интуиция, чем информация, что если бы Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в этом году, я думаю, он бы попрощался с «Реалом» по собственной воле», – сказал Варела.
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