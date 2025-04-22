Бразильский агент Кюри: «Золотой мяч» должен был оказаться в «Реале», но у Беллингема. Он хавбек, который работает в обороне и вносит свой вклад в атаке. У Модрича не было такой статистики»
Приз лучшему футболисту 2024 года по версии France Football получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Второе место в голосовании занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
– Как в Бразилии отнеслись к ситуации с Винисиусом и «Золотым мячом»?
– Как бразилец, я могу сказать вам, что футбол – это страсть, но, на мой взгляд, «Золотой мяч» должен был оказаться в «Реале», но у Беллингема, по очень простой причине: он полузащитник, который работает в обороне, но также вносит свой вклад в игру перед воротами соперника, он забил 28 голов и отдав 17 результативных передач в том сезоне. Если полузащитник не выиграл «Золотой мяч» сейчас, то когда же он это сделает?
Это также немного непропорционально, потому что, когда Модрич выиграл его, у него не было такой статистики. Кроме того, Беллингем занял второе место на чемпионате Европы. Я бы отдал его ему, но это голосование. Мы должны уважать результат. Родри – отличный игрок, как Беллингем и Винисиус. Только один из них мог победить, – сказал Кюри.
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