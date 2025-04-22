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  • Бразильский агент Кюри: «Золотой мяч» должен был оказаться в «Реале», но у Беллингема. Он хавбек, который работает в обороне и вносит свой вклад в атаке. У Модрича не было такой статистики»
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Бразильский агент Кюри: «Золотой мяч» должен был оказаться в «Реале», но у Беллингема. Он хавбек, который работает в обороне и вносит свой вклад в атаке. У Модрича не было такой статистики»

Агент Андре Кюри считает, что «Золотой мяч» должен был получить Джуд Беллингем.

Приз лучшему футболисту 2024 года по версии France Football получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Второе место в голосовании занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

– Как в Бразилии отнеслись к ситуации с Винисиусом и «Золотым мячом»?

– Как бразилец, я могу сказать вам, что футбол – это страсть, но, на мой взгляд, «Золотой мяч» должен был оказаться в «Реале», но у Беллингема, по очень простой причине: он полузащитник, который работает в обороне, но также вносит свой вклад в игру перед воротами соперника, он забил 28 голов и отдав 17 результативных передач в том сезоне. Если полузащитник не выиграл «Золотой мяч» сейчас, то когда же он это сделает?

Это также немного непропорционально, потому что, когда Модрич выиграл его, у него не было такой статистики. Кроме того, Беллингем занял второе место на чемпионате Европы. Я бы отдал его ему, но это голосование. Мы должны уважать результат. Родри – отличный игрок, как Беллингем и Винисиус. Только один из них мог победить, – сказал Кюри. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoпремьер-лига Англия
Андре Кюри
logoМанчестер Сити
logoДжуд Беллингем
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logoРеал Мадрид
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