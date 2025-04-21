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Генич о критике: «Ситуация lose-lose: ответил – обиженка, не ответил – терпила. Карпин смотрит со звуком, кстати – были матчи, когда он по ходу репортажей комментаторам писал»

Константин Генич рассказал об отношении футболистов к словам о них в эфире.

Смолов во время разговора [с Карпиным] пренебрежительно говорил: «У комментаторов опять подгорит».

– Мне вот интересно: это он сам придумал вопрос или продакшн подсказал? Потому что мы с Федей прекрасно общаемся.

– Ощущение, что футболисты считают ваше комьюнити очень обидчивым. 

– Футболисты – ровно такие же, как комментаторы. Они так же обижаются на оценку. Говорят: «Зачем ты это сказал в эфире? Я хотел вот так, а не так». Рассказывают, что это партнеры виноваты, что тренер загонял, что сами не знают, куда им бежать.

А еще футболисты иногда реагируют на болельщиков – и тогда тоже возникают конфликты. Болельщик ведь считает, что футболист должен кивать головой и со всем соглашаться. Потому что он болельщик и должен высказывать. И так же зритель относится к комментаторам: он вправе критиковать, вправе назвать чмом, заявлять, что ты никто. Но болевые точки есть у всех. Даже у тебя. Даже у нашей прекрасной официантки Елены.

Если ответил – обиженка, не ответил – терпила. Это ситуация lose-lose. Вот представь: я сижу на трибуне как обычный болельщик и кричу, что этот – говно, этот – говно и этот – говно. Они мне в ответ: «Да завали». Я могу считать их обиженками?

– В моей картине мира – нет.

– А вот в картине мира людей, которые нас атакуют, – да. Им не понравится любая реакция.

Опять же: почему мы обидчивые? Мы же не закрылись от всего мира, не перестали общаться, не сказали, что в каждом эфире будем мочить Карпина. Вот Карпин заявил, что смотрит футбол без звука – кто-то скажет, что он обиженка? Что надулся на комментаторов и теперь отключает звук?

Кстати, он смотрит со звуком. Были матчи, когда он прямо по ходу репортажей писал комментаторам, – рассказал Генич в интервью Спортсу’’.

Генич – самое откровенное интервью Кораблеву. Гнев, конфликты, любовь, вода во рту

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoКонстантин Генич
logoВалерий Карпин
телевидение
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