Николич после 1:1 с «Крыльями»: «Христос Воскресе! ЦСКА забил прекрасный гол, но сам себе привез ответный. Дальше не буду обсуждать – не хочу получить штраф»

Марко Николич прокомментировал ничью ЦСКА с «Крыльями Советов».

Матч 25-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.

– Христос Воскресе! Спасибо каждому болельщику, который пришел в большой праздник на футбол.

Игра была нервная, соперник здорово оборонялся. Была непростая задача вскрыть защиту, при этом не ошибаясь при их контратаках. Замена снова сработала, забили прекрасный гол, но привезли ответный гол сами себе. Команде надо держаться вместе, все еще идет серия без поражений.

Дальше не буду ничего обсуждать, надо держаться, не хочется получать штраф. Надо быть спокойным не только футболистам, но и нам, тренерам.

– Вы злы из‑за судьи? Намекали на это после комментария по игре?

– А зачем вы тут, если я буду говорить. Вы пишите, комментируйте. А я буду читать и буду полностью согласен, – сказал главный тренер ЦСКА .