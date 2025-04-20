ЦСКА отстает от «Краснодара» на 7 очков за 5 туров до конца РПЛ, от «Спартака» – на 2 очка
Отставание ЦСКА от лидера РПЛ увеличилось после 25-го тура.
Команда Марко Николича сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
ЦСКА занимает 4-е место в таблице, набрав 48 очков. Лидирующий в РПЛ «Краснодар» опережает армейцев на 7 баллов, у идущего 3-м «Спартака» на 2 балла больше.
В следующем туре Мир РПЛ ЦСКА сыграет со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 26 апреля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости