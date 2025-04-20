ЦСКА отстает от «Краснодара» на 7 очков за 5 туров до конца РПЛ, от «Спартака» – на 2 очка

Отставание ЦСКА от лидера РПЛ увеличилось после 25-го тура.

Команда Марко Николича сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

ЦСКА занимает 4-е место в таблице, набрав 48 очков. Лидирующий в РПЛ «Краснодар » опережает армейцев на 7 баллов, у идущего 3-м «Спартака » на 2 балла больше.

В следующем туре Мир РПЛ ЦСКА сыграет со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 26 апреля.