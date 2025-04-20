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«Краснодар» лидирует в РПЛ за 5 туров до конца сезона. «Зенит» отстает на 2 очка, «Спартак» – на 5

«Краснодар» сохранил отрыв от «Зенита» после 25-го тура Мир РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга после победы над «Химками» (1:0) занимает 2-е место, набрав 53 очка. У лидирующего «Краснодара», обыгравшего «Ахмат» в субботнем матче, 55 очков.

Третьим в РПЛ идет «Спартак», набравший 50 очков, четвертым – ЦСКА, у которого 47 очков при матче в запасе. 5-е место занимает «Динамо» (46), 6-е – «Локомотив» (44).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoКраснодар
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoДинамо Москва
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