«Краснодар» лидирует в РПЛ за 5 туров до конца сезона. «Зенит» отстает на 2 очка, «Спартак» – на 5

«Краснодар» сохранил отрыв от «Зенита» после 25-го тура Мир РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга после победы над «Химками» (1:0) занимает 2-е место, набрав 53 очка. У лидирующего «Краснодара », обыгравшего «Ахмат» в субботнем матче, 55 очков.

Третьим в РПЛ идет «Спартак », набравший 50 очков, четвертым – ЦСКА , у которого 47 очков при матче в запасе. 5-е место занимает «Динамо » (46), 6-е – «Локомотив» (44).